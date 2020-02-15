Bentley анонсировала выпуск самой дорогой машины марки

Новая модель люксового авто получит название Bacalar. Разработкой проекта занималось подразделение британского автоконцерна Mulliner, ответственное за ручную сборку моделей по индивидуальным заказам.

Внешний вид Bentley Mulliner Bacalar пока держится втайне. Производитель умело наращивает интригу: в Сети опубликованы уже два тизера. В одном демонстрируется лишь колесо автомобиля, а в другом и вовсе только фрагмент задней части.

Представители компании отмечают, что новая Bentley вдохновлена двухдверной Bentley EXP 100 GT, которую презентовали летом прошлого года. Модель отличается впечатляющими размерами: 5,8 метра в длину, а ширина – почти 2,4 метра.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за год автомобильное производство в Северной столице сократилось на 1%. За 2019 год в Петербурге выпустили 372 тысячи «легковушек».