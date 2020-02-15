Сквер на Стачек получит название «Ленинградский» по поручению губернатора

Петербургский губернатор Александр Беглов поддержал инициативу жителей города, которые предложили присвоить безымянному скверу на проспекте Стачек название «Ленинградский».

Градоначальник похвалил инициативу граждан, назвав это предложение хорошим, а также пообещал, что его обязательно реализуют.

Авторами инициативы о присвоении скверу названия «Ленинградский» стали жители Кировского района, которые выдвинули предложение в соцсетях.

Предполагается, что название «Ленинградский сквер» станет напоминанием о днях блокады Ленинграда. В 2007 году там установили памятник блокадному трамваю.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сквер на Петровской косе стилизуют под яхт-клуб. В Северной столице профкомиссия Законодательного собрания по городскому хозяйству рекомендовала парламенту дать территории яхт-клуба на Петровской косе статус сквера.