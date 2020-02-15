Сквер на Стачек получит название «Ленинградский» по поручению губернатора

Сквер на Стачек получит название &#171;Ленинградский&#187; по поручению губернатора
Сквер на проспекте Стачек. Фото: Google.Maps

Петербургский губернатор Александр Беглов поддержал инициативу жителей города, которые предложили присвоить безымянному скверу на проспекте Стачек название «Ленинградский».

Градоначальник похвалил инициативу граждан, назвав это предложение хорошим, а также пообещал, что его обязательно реализуют.

Авторами инициативы о присвоении скверу названия «Ленинградский» стали жители Кировского района, которые выдвинули предложение в соцсетях.

Предполагается, что название «Ленинградский сквер» станет напоминанием о днях блокады Ленинграда. В 2007 году там установили памятник блокадному трамваю.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сквер на Петровской косе стилизуют под яхт-клуб. В Северной столице профкомиссия Законодательного собрания по городскому хозяйству рекомендовала парламенту дать территории яхт-клуба на Петровской косе статус сквера.

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