Губернатор побывал в новом детском центре реабилитации в Кировском районе

Беглов посетил центр реабилитации для детей в Кировском районе. Фото: www.gov.spb.ru

Беглов посетил центр реабилитации для детей в Кировском районе. Фото: www.gov.spb.ru

Петербургский губернатор Александр Беглов посетил с рабочим визитом новый городской центр реабилитации для детей в Кировском районе города.

Центр принимает на реабилитацию маленьких детей с патологиями перинатального периода. Лечение могут получить малыши в возрасте от трех месяцев до трех лет. Новое подразделение открыто на базе детской больницы №1.

Врачи центра используют современные методики реабилитации и новейшее оборудование. По словам Беглова, новое подразделение медучреждения способно принимать до двух тысяч детей ежегодно.

Градоначальник предложил организовать на территории центра прогулочную зону, где дети могли бы развивать необходимые навыки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов распорядился привести в порядок парк «Александрино».