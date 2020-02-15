На Невском проспекте троллейбус попал в ДТП

На Невском проспекте троллейбус попал в ДТП
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Вечером в субботу, 15 февраля, в центре Петербурга произошла авария: троллейбус с пассажирами врезался в Lada Largus.

Как сообщили очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», авария произошла возле дома №77 по Невскому проспекту. Троллейбус врезался в ехавший впереди отечественный автомобиль.

Автор публикации также выложил снимки с места ДТП и сообщил, что у автомобиля «звезды со стекла посыпались».

«Быть или не быть пробке?», — написал очевидец.

Пока неизвестно, были ли пострадавшие в результате дорожно-транспортного происшествия. Судя по снимку, машины в аварии не получили серьезных повреждений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сбитому актером «Лицедеев» пешеходу ампутировали ногу.

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