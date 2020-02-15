В Выборге нетрезвый горожанин ударил ногой фельдшера, прибывшую на вызов

Несправедливость и подлость поступка возмутили не только коллегу пострадавшей, но и интернет-пользователей. Фото: Baltphoto

Несправедливость и подлость поступка возмутили не только коллегу пострадавшей, но и интернет-пользователей. Фото: Baltphoto

Cкандальный инцидент произошел в городе Выборг. Пьяный участник драки ударил девушку-медика, которая в этот момент осматривала других пострадавших.

О случившемся в субботу, 15 февраля, сообщила коллега фельдшера. Полный негодования текст опубликован в сообществе «Интересные события в Выборге» в соцсети «Вконтакте». По словам автора публикации, ранним утром субботы медики приехали на вызов к «небезызвестному клубу «Луна», где произошла стычка.

Врач стала осматривать пострадавшего, в то время как второй «герой» «с ноги» ударил фельдшера по голове. «Удар был исподтишка», — уточняет оскорбленная свидетельница события. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, правоохранители уже проводят проверку по факту случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Калиниграде мужчина внезапно стал стрелять из охотничьего ружья, убив супружескую пару и ранив их ребенка.