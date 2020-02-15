Мария Захарова намекнула, что не уважает Ксению Собчак

Мария Захарова намекнула, что не уважает Ксению Собчак
"Я хожу к людям интересным и умным, которых уважаю", - заявила Захарова. Фото: Wikipedia

Дипломат и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что не смогла бы принять участие в программе Собчак, поскольку не ходит на программы к людям, которых не уважает.

По словам Захаровой, она попыталась начать смотреть выпуск передачи, которую ведет Ксения, на YouTube, однако для неё это оказалось «невозможным». Политика цитирует «Комсомольская правда». Однако непонятно, какую именно программу имеет в виду Мария: нашумевшее шоу «Док-ток» или собственную передачу Собчак на YouTube.

Тем не менее, дипломат подчеркнула, что готова общаться только с «интересными и умными» людьми. Вероятно, Ксению она к таковым не причисляет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зрители разочаровались в новом шоу «Док-ток». По их мнению, формат программы нельзя назвать «абсолютно новым», как презентовала его Ксения.

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