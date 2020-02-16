«Севкабель» запускает бесплатные шаттлы от «Приморской»

"Глядишь, буду до вас добираться чаще, чем раз в год))", - отмечает пользовательница Сети. Фото: vk.com/sevcableport

"Глядишь, буду до вас добираться чаще, чем раз в год))", - отмечает пользовательница Сети. Фото: vk.com/sevcableport

Модное пространство «Севкабель Порт» на Васильевском острове с 17 февраля запускает бесплатные шаттлы от станции метро «Приморская».

О своих планах представители «Севкабеля» рассказали в официальном сообществе во «Вконтакте». В течение месяца бесплатная маршрутка будет работать в тестовом режиме. В сторону «Севкабель Порта» и обратно, к «Приморской», автобусы будут отправляться раз в час.

Маршрутки рассчитаны на 20 пассажиров. В сообщении отмечается, что шаттлы будут «комфортными и узнаваемыми». Воспользоваться автобусами можно с 10:00 до 21:30. Интернет-пользователи с восторгом оценили нововведение. Учитывая удаленное от метро месторасположение «Севкабеля», возможно, для многих шаттлы станут ключевым аргументом, чтобы приезжать туда почаще.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в «Севкабеле» работает трехмерная панорама, посвященная Великой Отечественной войне.