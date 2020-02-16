Полицейский спас мужчину, упавшего в канал Грибоедова

Полицейский спас мужчину из воды. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Полицейский спас мужчину из воды. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В центре Петербурга 23-летний мужчина оказался в канале Грибоедова. Вытащить его из воды удалось полицейским.

Мужчина на глазах у прохожих упал с Ново-Конюшенного моста утром 16 февраля. Очевидцы обратились за помощью к сотрудникам патрульно-постовой службы. После чего 29-летний лейтенант полиции Дмитрий Зайцев спустился на лёд канала Грибоедова.

Вытащив мужчину из воды, полицейский взял его на руки и помог тому подняться наверх. Доставали пострадавшего с помощью спущенной лестницы.

«Двое других сотрудников патрульно-постового полка Центрального района протянули лестницу и вытащили молодого мужчину на берег», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Дежурившие неподалеку медики оказали 23-летнему пострадавшему и сотруднику полиции первую помощь. Мужчина госпитализирован в медучреждение, его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в ночь на 16 февраля утонул дворник. Он помог девушке провалившейся под лед, но сам спастись не смог.