Пешеход-нарушить погиб под колесами авто в Тихвине, водитель сбежал

В Тихвине водитель совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных повреждений пешеход скончался.

Трагическое ДТП произошло в воскресенье, 16 февраля, у дома №157 на улице Советская. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, в результате аварии 34-летний мужчина скончался, а водитель скрылся с места преступления.

Детали дорожно-транспортного происшествия выясняются, водителя разыскивают сотрудники полиции.

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