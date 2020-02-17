Счётная палата Петербурга проверит траты Дирекции по спортивным сооружениям

Во время аудита больше всего внимание будет обращено внимание на проведённые закупки и бухгалтерские документы. Контрольно-счётная палата проверит финансовую деятельность Дирекции по управлению спортивными сооружениями. Она является подведомственной организацией Комитета по физической культуре и спорта Санкт-Петербурга. Плановая проверка проводится сегодня, 17 февраля. Руководит ей Юрий Шутов. Во время аудита больше всего внимание будет обращено внимание на проведённые закупки и бухгалтерские документы. Об этом сообщает Мойка78.

Два года назад ведомство получило субсидию в размере 2 млрд рублей. Эта сумма отражена в плановом показателе по расходам.

Расходы учреждения будут рассмотрены, начиная с 2018 года.

В оперативном управлении у Дирекции по управлению спортивными сооружениями находятся 12 спортивных объектов и 14 физкультурно-оздоровительных комплексов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аудиторы КСП проверят траты Исаакиевского собора.