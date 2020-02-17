Беглов распорядился увеличить финансирование приютов для животных и создать новые

Пока субсидии получает только один приют. Фото: Pixabay

Пока субсидии получает только один приют. Фото: Pixabay

Три приюта для животных смогут получить субсидии в 2020 году.

Бюджет города на текущий год предусматривает финансовую помощь приютам в размере 2,7 млн рублей. Данные субсидии идут на оплату коммунальных услуг, получаемых приютами. В 2019 году такую финансовую поддержку получал только один приют для животных.

Сегодня, 17 февраля, губернатор Петербурга Александр Беглов призвал проверить все приюты, которые принадлежат общественным организациям. В случае необходимости, будут увеличены средства на их содержания. Помимо этого, рассматривается вариант создания приютов государственных. Деньги будут найдены и нужно найти территорию. Губернатор дал месяц членам правительства на проработку вариантов для осуществления данной инициативы. Об этом сообщает 78.ru c cсылкой на заседание городского правительства.

На улицах города находится большое количество бездомных животных. В девяти основных приютах содержатся примерно 1300 собак и 1000 кошек. Все приюты существуют за счёт пожертвований и управляются общественными организациями. Неравнодушные волонтеры приютов помогают обрести животным новые дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заксобрание Петербурга поддержит приюты для животных.