Во Всеволожском районе полицейских обвиняют в получении взятки в размере 3,8 млн рублей

Во Всеволожском районе полицейских обвиняют в получении взятки в размере 3,8 млн рублей
В общей сложности полицейские получили почти 5 млн рублей. Фото: pixabay.com

Их схему удалось изобличить сотрудникам Управления собственной безопасности ГУ МВД России.

Об этом стало известно сегодня, 17 февраля. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По предварительным данным, начальника одного из территориальных отделений полиции Всеволожского района и его заместителя обвиняют в получении взятки в размере 3,8 миллионов рублей. Деньги им платил предприниматель из Мурино, который просил взамен покровительства.

В результате в отношении двух представителей власти возбудили уголовное дело за получение взятки. Обоих задержали, им также грозит увольнение в случае, если их вина будет доказана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургскому участковому грозит срок за взятку от «уклониста» от армии. В случае установления вины в ходе служебной проверки, сотрудника уволят из органов и накажут.

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взятка Всеволожский район
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