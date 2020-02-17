В 2019 году в Ленобласти оборудовали 800 контейнерных мусорных площадок

Большая часть из них появилась в Волосовском районе.

Об этом стало известно сегодня, 17 февраля. Обо всем сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области. В прошлом году в регионе установили более 800 контейнерных мусорных площадок. Так, в Волосовском районе появились 216 объектов, в Кингисеппском районе – 104, а в Лужском 97 площадок. Всего в программе приняли участие в 46 населенных пунктах. На данный момент необходимо построить еще почти три тысячи контейнерных площадки.

Напоминаем, что каждый год на эти цели выделяют 174,6 миллионов рублей из бюджета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские ветераны получат льготы на вывоз мусора. Проект планируется реализовать за счет средств из городского бюджета. Сумма на данный момент не называется.