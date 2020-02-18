Петербургские депутаты обратились к Мишустину по поводу недвижимости профсоюзов

Петербургские депутаты обратились к Мишустину по поводу недвижимости профсоюзов
Законодательное собрание Петербурга. Фото: assembly.spb.ru

В ЗакСобрании Северной столицы уверены, что Ленинградской федерации профсоюзов необходимо запретить распоряжаться территорией на Петровской косе.

Петербургские депутаты обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину. Парламентарии требуют наложить мораторий на сделки, совершаемые профсоюзами. По их мнению, недвижимость Речного яхт-клуба используется нецелесообразно.

Как сообщили в горпарламенте, жалобу выразила детско-юношеская спортшкола олимпийского резерва по водным видам спорта. Учреждение функционирует на участке, закрепленном на праве бессрочного пользования за яхт-клубом. Несмотря на это, там установили шлагбаум, а за проезд взимается плата.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании заместителя начальника отдела полиции Кузьмолово.

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