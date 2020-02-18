Софийская встала в огромной пробке из-за ДТП с грузовиком

Серьезный дорожный затор образовался на подъезде к КАД во Фрунзенском районе Петербурга примерно в восемь утра.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», все произошло на Софийской улице, в районе улицы Олеко Дундича. Фура и легковой автомобиль столкнулись на дороге в сторону КАД. По словам очевидцев, большегруз перекрыл все полосы движения.

В паблике петербургских водителей просят учитывать пробку при планировании маршрута.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», участок Софийской улицы, где произошло ДТП выделен бордовым цветом: машины стоят на месте от улицы Димитрова в сторону КАД, а в сторону проспекта Славы — от КАД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пешехода увезли в больницу после ДТП с автобусом на КАД.