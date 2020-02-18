В Петербурге мужчина попросил экскаваторщика закопать бочку с трупом матери

В Петербурге мужчина попросил экскаваторщика закопать бочку с трупом матери
Мужчина рассказал правоохранителям, что его знакомый попросил закопать на территории завода бочку с трупом. Фото: pixabay

Сотрудники полиции подозревают петербуржца в убийстве собственной матери. Он попросил водителя экскаватора зарыть в землю бочку, в которой лежал труп.

Как стало известно gazeta.spb.ru, об убийстве женщины в полицию сообщили 29-летний экскаваторщик с бетонного завода в деревне Новосергиевки во Всеволожском районе области. Мужчина рассказал правоохранителям, что его знакомый попросил закопать на территории завода бочку с трупом.

На месте происшествия стражи порядка обнаружили внутри 200-литровой бочки тело пожилой женщины. Ей оказалась 63-летняя жительница Петербурга. На ее теле не было замечено внешних признаков насилия.

Вскоре полиция задержала ее 41-летнего сына.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на первом этаже университета архитектуры и строительства найден труп вахтера.

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В Петербурге мужчина попросил экскаваторщика закопать бочку с трупом матери