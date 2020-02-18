В Петербурге злоумышленник отобрал у прохожей деньги и зубные протезы

В Калининском районе Петербурга правоохранители разыскивают неизвестного мужчину, который похитил пакет с наличкой и зубными протезами у петербурженки.

Как сообщили в главке МВД по городу и области, все произошло поздно вечером в понедельник, 17 февраля, возле дома №11 по Учительской улице. Женщина сообщила правоохранителям, что неизвестный вырвал из ее рук пакет, в котором лежали 10 тысяч рублей и дорогостоящие зубные протезы за 130 тысяч рублей. В пакете также были банковские карты и ключи от квартиры.

Сумму ущерба потерпевшая оценила в 130 тысяч рублей. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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