Шторм свалил 120 деревьев на дороги Ленобласти

Деревья на дороги повалил сильный ветер. Фото: Дорожный комитет Ленинградской области и ГКУ «Ленавтодор»

Деревья на дороги повалил сильный ветер. Фото: Дорожный комитет Ленинградской области и ГКУ «Ленавтодор»

Около 120 деревьев в Ленинградской области не выдержали сильного ветра. Шторм повалил на дороги старые ели, дубы и молодые осины.

Последствия стихии устраняют дорожные службы Ленобласти. С региональных трасс убрали поваленные деревья, рабочие организуют отвод воды с проезжей части.

«Проезд транспорта был обеспечен по всем десяти тысячам километров областных дорог», — уточнили в дорожном комитете.

Деревья убирали в оперативном порядки. Дежурные бригады выезжали на адреса и расчищали дороги от бревен и веток. Никто в результате падения деревьев не пострадал.

В устранении последствий шторма задействованы порядка 300 единиц техники. Заявки от автомобилистов круглосуточно принимаются на «горячей линии» по телефону 8(812)251-42-84.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за сильного ветра в Петербурге и Ленобласти падают деревья и сносит дорожные знаки.