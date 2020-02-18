Шторм свалил 120 деревьев на дороги Ленобласти

Около 120 деревьев в Ленинградской области не выдержали сильного ветра. Шторм повалил на дороги старые ели, дубы и молодые осины.
Последствия стихии устраняют дорожные службы Ленобласти. С региональных трасс убрали поваленные деревья, рабочие организуют отвод воды с проезжей части.
«Проезд транспорта был обеспечен по всем десяти тысячам километров областных дорог», — уточнили в дорожном комитете.
Деревья убирали в оперативном порядки. Дежурные бригады выезжали на адреса и расчищали дороги от бревен и веток. Никто в результате падения деревьев не пострадал.
В устранении последствий шторма задействованы порядка 300 единиц техники. Заявки от автомобилистов круглосуточно принимаются на «горячей линии» по телефону 8(812)251-42-84.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за сильного ветра в Петербурге и Ленобласти падают деревья и сносит дорожные знаки.