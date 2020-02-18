Штаб украинских сил в Донбассе сообщил о погибшем военнослужащем

В Донбассе погиб один военнослужащий. Фото: pixabay

В Донбассе погиб один военнослужащий. Фото: pixabay

Вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный произошло боевое столкновение.

Во вторник, 18 февраля, «в результате боевого столкновения на линии соприкосновения» в Донбассе погиб один военнослужащий ВСУ.

Как сообщил штаб «операции объединенных сил» (ООС) Украины, бой вблизи указанных населенных пунктов закончился.

«Среди украинцев, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения», — сообщили на официальной странице штаба.

Пострадавшим была оказана медпомощь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что окружение Зеленского допустило предоставление Донбассу дополнительных полномочий