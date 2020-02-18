Штаб украинских сил в Донбассе сообщил о погибшем военнослужащем

Вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный произошло боевое столкновение.
Во вторник, 18 февраля, «в результате боевого столкновения на линии соприкосновения» в Донбассе погиб один военнослужащий ВСУ.
Как сообщил штаб «операции объединенных сил» (ООС) Украины, бой вблизи указанных населенных пунктов закончился.
«Среди украинцев, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения», — сообщили на официальной странице штаба.
Пострадавшим была оказана медпомощь.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что окружение Зеленского допустило предоставление Донбассу дополнительных полномочий