Окружение Зеленского допустило предоставление Донбассу дополнительных полномочий

Окружение Зеленского допустило предоставление Донбассу дополнительных полномочий
Помощник президента Украины Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua

Неподконтрольные Киеву территории Донбасса могут получить дополнительные полномочия. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Украина готова провести конституционную реформу по итогам саммита в нормандском формате. Однако изменения ограничатся вопросами децентрализации. О федерализации или предоставлении Донбассу автономии речь не идет, подчеркнул Андрей Ермак.

«Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия», — приводит его слова РИА Новости.

Законопроект о продлении особого статуса Донбасса будет внесен в Раду после саммита в Париже. В 2020 году, по словам Ермака, планируется обсудить изменения, связанные с реализацией «формулы Штайнмайера».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал три условия для прекращения конфликта на территории Донбасса.

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Окружение Зеленского допустило предоставление Донбассу дополнительных полномочий
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