Окружение Зеленского допустило предоставление Донбассу дополнительных полномочий

Неподконтрольные Киеву территории Донбасса могут получить дополнительные полномочия. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Украина готова провести конституционную реформу по итогам саммита в нормандском формате. Однако изменения ограничатся вопросами децентрализации. О федерализации или предоставлении Донбассу автономии речь не идет, подчеркнул Андрей Ермак.

«Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия», — приводит его слова РИА Новости.

Законопроект о продлении особого статуса Донбасса будет внесен в Раду после саммита в Париже. В 2020 году, по словам Ермака, планируется обсудить изменения, связанные с реализацией «формулы Штайнмайера».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал три условия для прекращения конфликта на территории Донбасса.