Зеленский озвучил три условия для ликвидации конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекращение огня, примирение людей и безопасная реинтеграция.

Об этапах, необходимых для завершения конфликта на территории Донбасса, Владимир Зеленский рассказал в рамках своего выступления на Форуме единства, состоявшемся в Мариуполе. Президент Украины выразил надежду, что достичь первого, — прекращения огня, — удастся уже в скором времени.

Кроме того, Зеленский подчеркнул необходимость достижения перемирия между людьми. Также важным, заключительным этапом станет безопасная реинтеграция населения, то есть восстановление гражданства жителей Донбасса. Политик отметил, что этот сложный путь государству и обществу придется преодолевать совместно.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «новым российским лидером».