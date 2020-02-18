«Сапсан» насмерть сбил человека у станции «Славянка»

В Петербурге высокоскоростной поезд «Сапсан» сбил мужчину в районе ж/д станции Славянка. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Трагический инцидент произошел накануне, 17 февраля около 15:30. Поезд следовал из Москвы.

Как сообщила Северо-западная транспортная прокуратура, первоначальные мероприятия проводит городское линейное управление МВД России на транспорте.

Отмечается, что наибольшее число случаев травмирования отмечено на территории Петербурга, Московской и Тверской областей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербуржец, находясь в наркотическом опьянении, случайно задушил подругу. Он пытался достать ее из ванной.