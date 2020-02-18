В среду в Петербурге может потеплеть до температурного рекорда

В Петербурге может быть установлен температурный рекорд за 19 февраля. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге может быть установлен температурный рекорд за 19 февраля. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Несмотря на воздействие циклона, в Петербурге сохранится теплая погода. Не исключено, что в среду, 19 февраля, в городе будет установлен температурный рекорд.

Самым теплым этот день был в 2003 году. Тогда воздух прогрелся до плюс 4,1 градусов по Цельсию. В этом году рекорд может быть побит, рассказал gazeta.spb.ru ведущий специалист погодного центра «Фобос» Александр Семенков.

«Циклон отходит на восток. В тыловой части ожидается похолодание, но какого-то заметного понижения температуры не произойдет. В ближайшие сутки температура останется положительной», — отметил он.

По данным центра «Фобос», в Петербурге 19 февраля ожидается облачная погода с небольшим дождем временами. Максимальная температура воздуха днем составит от плюс 4 до плюс 6 градусов. Скорость западного ветра составит 8-14 м/с. Атмосферное давление начнет повышаться и дойдет до 748 мм ртутного столба. Однако это все еще существенно ниже нормы, подчеркнул Семенков.

В четверг, 20 февраля, установка температурного рекорда маловероятна. Самым теплым этот день был в 1990 году — плюс 3,7 градусов по Цельсию. Побить рекорд в 2020 году вряд ли удастся по причине похолодания.

Напомним, 17 февраля из-за сформировавшегося на севере Скандинации циклона в Петербурге ухудшились погодные условия. Порывы ветра достигли 25-28 м/с. В городе был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Из-за угрозы наводнения дамбу полностью закрыли.