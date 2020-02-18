Суд дал 8 лет «строгача» петербуржцу, который сбросил мужчину с пятого этажа

В Петербурге прокуратура Московского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан судом виновным в совершении убийства.

Преступный инцидент произошел в марте этого года. По данным следствия, между двумя мужчинами произошел конфликт в подъезде дома на проспекте Космонавтов. В ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшему удары по груди, после чего схватил жертву и перевалил ее через балкон с 5 этажа.

Как сообщили в прокуратуре города, в результате умышленных действий злоумышленника мужчина скончался на месте происшествия.

Суд признал жителя виновным. Ближайшие 8 лет он проведет в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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