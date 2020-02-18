Собирается пробка: трое столкнулись на перекрестке Ватутина и Минеральной

В Петербурге на пересечении нерегулируемого перекрестка улиц Ватутина и Минеральной произошло ДТП с тремя легковыми авто. На участке собирается пробка.

Авария случилась сегодня, 18 февраля. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что дорогу не смогли поделить водители за рулем седана, внедорожника и малолитражки. На месте происшествия разбросаны куски фар и бамперов машин.

Пользователи соцсети «ВКонтакте» рассказали, что на месте собирается пробка. Оперативных служб пока нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что суд отправил в колонию петербуржца, убившего мужчину.