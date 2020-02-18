«ГИБДД и реанимация на месте»: фура смяла Mercedes на Петербургском шоссе

На Петербургском шоссе произошло серьезное ДТП с участием большегруза. К месту аварии прибыли медики и спасатели.

Все произошло во вторник, 18 февраля, на участке дороги в сторону Пушкина. На опубликованных фотографиях в сообществе «ДТП и ЧП Санкт Петербург» видно, что дорогу не поделили легковой автомобиль марки Mercedes и фура.

«ГИБДД и реанимация на месте», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

У легковушки полностью разбита передняя часть, около машины разбросаны куски бампера и осколки. Повреждения большегруза не зафиксированы.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием трех авто в Петербурге.