В Петербурге массово проверяют хостелы и мини-отели

В Петербурге массово проверяют хостелы и мини-отели
Более 80% объектов МСР в Петербурге размещались в жилом фонде. Фото: pixabay.com

Городская жилищная инспекция проверяет соблюдение нового закона, согласно которому малые средства размещения (МСР) не могут располагаться в жилых домах.

Как правило, под определение МСР попадают хостелы и мини-отели, чрезвычайно популярные в Санкт-Петербурге. Инспекторы контролируют исполнение закона, вступившего в силу 1 октября 2019 года. Часть предпринимателей смогла перевести свой бизнес в нежилой сектор, однако около 300 объектов за последние несколько месяцев были вынуждены закрыться, пишет РБК.

Эксперты предполагают, что новый федеральный закон может помешать стремлению властей Северной столицы развивать туристическую отрасль. Хостелы и мини-отели, 80% располагались в жилом фонде, являются важной составляющей массового туризма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что не так давно суд выселил хостел из квартиры на Мичуринской улице.

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