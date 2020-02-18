В Петербурге задержали лже-сына, который развел пенсионерку на деньги

Злоумышленник по телефону притворился сыном пенсионерки и попросил у неё деньги на лечение. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Злоумышленник по телефону притворился сыном пенсионерки и попросил у неё деньги на лечение. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали мужчину, который под видом сына выманил у пенсионерки 140 тыс. рублей. Полиция предполагает, что он может быть причастен к серии аналогичных преступлений во Фрунзенском районе.

Подозреваемым оказался 41-летний уроженец Новогородской области, проживающий во Всеволожске. Ранее он был судим за мошенничество, рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, мужчина с купленного заранее мобильного телефона позвонил на городской номер пенсионерки. Выдав себя за её сына, он сказал, что очень болен, и попросил 150 тыс. рублей. Деньги пенсионерка должна была передать знакомому «сына».

«В качестве этого «знакомого» сам подозреваемый и выступил», — уточнили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Подозреваемый задержан. Устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям. Пострадавшие от действий данного гражданина могут обратиться в полицию по телефону 8 (812) 766-02-02.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе Петербурга 90-летняя пенсионерка отдала деньги мошеннику. По телефону он представился её внуком и попросил средства на лекарства.