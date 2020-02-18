Власти Петербурга отреагировали на жалобы горожан по «мусорной реформе»

По информации комитета по благоустройству Петербурга, в городе ежегодно образуется 1,7 млн тонн твердых коммунальных отходов, из которых лишь 15% подвергается переработке, остальные 85% захораниваются на полигонах в Ленобласти. Фото: pixabay.com

По информации комитета по благоустройству Петербурга, в городе ежегодно образуется 1,7 млн тонн твердых коммунальных отходов, из которых лишь 15% подвергается переработке, остальные 85% захораниваются на полигонах в Ленобласти. Фото: pixabay.com

Комитет по благоустройству Петербурга обработал поступившие от граждан предложения по реформе территориальной схемы обращения с отходами.

Общественное обсуждение нашумевшего проекта «мусорной реформы» в Северной столице началось 23 декабря прошлого года. Менее чем за два месяца в комитет поступило более 15 тысяч обращений по этому вопросу. При этом предложения относительно реформы выражали не только горожане, но и общественные организации, депутаты и органы государственной власти.

Изучив поступившие мнения, Смольный отказался от идеи использовать для переработки мусора участки в Ленобласти. Городские участки по-прежнему остаются на обсуждении, окончательный вердикт по ним вынесут еще через месяц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошлый год в Ленинградской области оборудовали более 800 площадок с мусорными контейнерами.