Власти Петербурга отреагировали на жалобы горожан по «мусорной реформе»

Комитет по благоустройству Петербурга обработал поступившие от граждан предложения по реформе территориальной схемы обращения с отходами.
Общественное обсуждение нашумевшего проекта «мусорной реформы» в Северной столице началось 23 декабря прошлого года. Менее чем за два месяца в комитет поступило более 15 тысяч обращений по этому вопросу. При этом предложения относительно реформы выражали не только горожане, но и общественные организации, депутаты и органы государственной власти.
Изучив поступившие мнения, Смольный отказался от идеи использовать для переработки мусора участки в Ленобласти. Городские участки по-прежнему остаются на обсуждении, окончательный вердикт по ним вынесут еще через месяц.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошлый год в Ленинградской области оборудовали более 800 площадок с мусорными контейнерами.