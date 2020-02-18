Полицейского, спасшего прохожего из канала Грибоедова, наградили денежной премией

Полицейского, спасшего прохожего из канала Грибоедова, наградили денежной премией
Дмитрий Зайцев и Роман Плугин. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

Полицейскому Дмитрию Зайцеву, спасшему жизнь прохожего, который упал в воду канала Грибоедова, объявил благодарность начальник Главка МВД генерал-майор полиции Роман Плугин.

Кроме того, за проявленную смелость и самоотверженность лейтенанта полиции Дмитрия Зайцева наградили денежной премией в размере 40 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. «Своими действиями Вы показали, что в нашем городе действительно есть настоящие полицейские», — отметил Плугин.

Начальство также поощрило двоих коллег Зайцева, сержантов полиции Олега Луцюка и Василия Воронина, которые помогали Зайцеву и пострадавшему петербуржцу выбраться из воды. Им вручили благодарность и премию в размере 20 тысяч рублей каждому.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасенный полицейскими мужчина, который упал в канал Грибоедова возле Спаса-на-Крови, как оказалось, состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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Полицейского, спасшего прохожего из канала Грибоедова, наградили денежной премией
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