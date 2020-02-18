Россия приостанавливает въезд для граждан Китая из-за эпидемии коронавируса

Россия приостанавливает въезд для граждан Китая из-за эпидемии коронавируса
Сколько будет действовать запрет, неизвестно. Фото: pixabay.com

С 20 февраля вступит в силу временный запрет на въезд в Россию для граждан Китая. Причиной тому меры по предупреждению распространения эпидемии коронавируса.

Во вторник, 18 февраля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Принятые меры распространяются на граждан Китая, как на желающих приехать в туристических целях, так и на тех, кто намерен совершить рабочий визит или направляется на учебу.

Такое решение было принято в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Оформление документов для въезда в страну для граждан Китая также будет приостановлено.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из-за вспышки гриппа и ОРВИ на карантин закрыты 33 школы и 14 детских садов.

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