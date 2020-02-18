Иван Ургант посмеялся над своим расточительным отцом

Юморист не знал, что его отец настоящий «прожигатель жизни».

Об этом стало известно 18 февраля. Телеведущий Иван Ургант в эфире «Вечернего Урганта», как и всегда, комментировал последние новости. Среди них, например, была одна про его собственного отца. Советский и российский актер Андрей Ургант якобы заявил, что получает пенсию в размере 17,5 тысяч рублей. При этом он сказал, что такую сумму тратит в день, поэтому не считает пенсию достойной.

Иван Ургант посмеялся и заявил, что не ожидал такого услышать.

«Я как сын счастлив, что отец вошел в тройку самых крутых прожигателей жизни — пенсионеров: Хью Хефнер, Мик Джаггер, Андрей Ургант»,

— пошутил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ургант пошутил про казино в квартире депутата. Кроме этого, Ургант иронично предположил, что Олег Калядин не знал о наличии в его квартире казино, которую он просто сдавал за 30 фишек в месяц.