Медведев рассказал, что пришел в политику благодаря Собчаку

Зампред Совета Безопасности РФ, бывший глава правительства Дмитрий Медведев рассказал, что пришел в политику благодаря первому мэру Петербурга Анатолию Собчаку.

«Для меня Анатолий Александрович – коллега, старший товарищ, учитель. Я слушал его лекции, работал с ним на одной кафедре в университете. Благодаря ему пришел в политику», — написал Медведев в Facebook в день 20-летия смерти политика.

Медведев отметил, что Собчак рано ушел из жизни, он мог бы многое еще сделать для страны и родного города.

Анатолий Собчак скончался 19 февраля 2000 года.на 63-м году жизни от сердечного приступа. Он был мэром Петербурга с 91-го по 96-й год. При Собчаке Ленинграду было возвращено историческое название — Санкт-Петербург. До начала политической карьеры он преподавал на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге прошла торжественная церемония памяти первого мэра города Анатолия Собчака. После церемонии на кладбище участники отправились на Васильевский остров к памятнику первому мэру. У монумента прошла торжественная церемония с оркестром.