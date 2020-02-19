Петербуржец 10 лет хранил старинную входную дверь дома Шведерского в квартире

Несколько лет назад жители дома Шведерского на Большой Пушкарской, 45 в Петербурге спасли исторические входные двери. Шанс вернуть их на место у них появился более 10 лет спустя. Сбор средств на восстановление дверей объявил фонд «Внимание».

Два доходных дома Шведерского на Большой Пушкарской были построены по проекту академика архитектуры Владимира Цейдлера. В отличии от соседнего с ним здания дом №45 не был признан памятником архитектуры. Возможно, именно поэтому в конце 2000-х исторические двери были демонтированы, а входные группы двух парадных изуродовали металлическими чужеродными.

Дверь первой парадной были безвозвратно утеряны. Двери второй удалось спасти жителю дома. Мужчина забрал демонтированные полотна и хранил их в своей коммунальной квартире. После расселения новому хозяину вместе с историческими интерьерами достались дубовые парадные двери.

«Человек, который выкупил коммунальную квартиру, создал совет дома и стал искать пути, что делать с дверью. В этом году мы с ним, наконец, встретились и запустили проект. У совета есть право принятия этого решения», — пояснила gazeta.spb.ru куратор петербургских проектов фонда «Внимание» Ника Артемьева.

Фонд занимается поиском денег на проекты, связанные с сохранением исторической среды. Восстанавливает старинные двери, вывески, кровлю, резьбу и другие архитектурные элементы.

Несколько лет исторические двери находятся в реставрационной мастерской Парунова. Для того, чтобы восстановить их, требуется 795 тыс. рублей. На данный момент перечислено менее 10 тыс. Реквизиты для перевода указаны на сайте фонда.

Оригинальная дверь будет возвращена во вторую парадную, планируется отреставрировать фрамугу, внутренний тамбур и окно. Для первой парадной дверь будет воссоздана по сохранившемуся образцу. После чего на них установят подходящие по стилистике ручки и шпингалеты. За счет возвращения остекления парадная станет светлее и безопаснее, рассказала Ника Артемьева.

Как отмечают в фонде, сохранение оригинальных дверных полотен — редкий для Петербурга случай. Чертежи и фотографии дверей далеко не так точны, как подлинное изделие.

«Иногда нет совсем никаких данных. Этот случай уникален тем, что есть оригинальные двери, не нужно ничего выдумывать. Если бы нужно было бы искать архивную информацию, сделать точную копию было бы весьма сложно», — рассказала Ника Артемьева.

Фонд «Внимание» также занимается восстановлением дверей доходного дома Станового и дома Бака. Заявки по еще трем-четырем входным группам в Петербурге находятся на рассмотрение.