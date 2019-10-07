В Дом Станового вернут отреставрированные двери

Все работы уже завершены, в ближайшее время их установят на прежнее место.

Об этом стало известно сегодня, 7 октября. Обо всем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Внимание, фонд сохранения исторического наследия». Речь идет о доме на Мытинской улице – несколько дверей сняли, чтобы привести их в порядок и установить обратно. На данный момент реставрационные работы уже завершены – остался монтаж входной группы.

«При реставрации удалось сохранить и верхнюю фрамугу с резными шишками, и боковые створки»,

— говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что на все уйдет несколько дней. Им предстоит также установить доводчик и домофон.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в «Царском Селе» отреставрируют пять комнат за 300 миллионов рублей. Ремонт пройдет в Опочивальне, Серебряном кабинете, Купольном зале, Табакерке и Зеркальном кабинете Екатерины II.