Обвиняемый по делу Голунова полицейский признался в подбрасывании наркотиков

Экс-полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, признал вину и дал показания против своего начальника.

Коновалов заявил, что его начальник Игорь Ляховец дал ему указание подкинуть Голунову наркотики. Именно Ляховец, как полагает следствие, был организатором преступления.

Признание Коновалов совершил в ходе очной ставки с бывшим начальником, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Игоря Ляховца Алексея Коврижкина. Свою вину Ляховец не признает и обвинения отвергает. Дело против него он считает политически мотивированным.

Как сообщалось ранее, в конце января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, проходящих обвиняемыми по делу Ивана Голунова. По версии следствия, они не позднее 6 июня приобрели наркотики и подбросили их журналисту, в результате чего в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Его подозревали в покушении на сбыт наркотиков. Масштабная общественная кампания помогла доказать невиновность журналиста, 11 июня уголовное преследование было прекращено. Голунов считает, что дело связно с его расследованием о похоронном бизнесе.