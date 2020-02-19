В Невском районе появятся два современных остановочных павильона

В Невском районе появятся два современных остановочных павильона
Губернатор подчеркнул, что новые, современные павильоны должны быть установлены по всему городу. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Жительница Северной столицы обратилась к Александру Беглову с просьбой установить две новых остановки в Невском районе. Глава города пообещал, что они появятся к 1 сентября.

Во время личного приема граждан в среду, 19 февраля, губернатор распорядился исполнить просьбу петербурженки. Женщина рассказала, что на проспекте Обуховской обороны у домов №39 и №43 необходимы новые остановочные павильоны.

Она аргументировала свою просьбу тем, что в этом районе бывает множество людей. Рядом находятся два крупных предприятия, завод «Сигнал» и «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М.Кирова», а также храм. Градоначальник отметил, что к 1 сентября на указанных местах появятся два современных павильона из антивандального пластика.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов вошел в десятку самых упоминаемых губернаторов России.

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