Беглов стал одним из самых упоминаемых в медиа губернаторов России

Беглов стал одним из самых упоминаемых в медиа губернаторов России
Александр Беглов. Фото: Baltphoto

Согласно рейтингу упоминаемости в социальных медиа среди губернаторов России, градоначальник Петербурга Александр Беглов вошел в десятку наиболее популярных политиков.

Перечень губернаторов подготовила компания-разработчик автоматической системы мониторинга и анализа «Медиалогия». Лидирующую позицию рейтинга занял глава Москвы Сергей Собянин, за первый месяц 2020 года его упомянули в медиа более 197 тысяч раз.

В тройку лидеров также вошли глава Чеченской республики Рамзан Кадыров (92,41 тыс.) и губернатор Московской области Андрей Воробьев (65,27 тыс.). Градоначальник Северной столицы стал шестым в рейтинге с показателем в почти 15 тысяч упоминаний.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Петербурга возглавил список наиболее упоминаемых в медиа губернаторов по Северо-Западному Федеральному округу.

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