Названы сладости, которые безопасны для диабетиков

Людям с нарушением усвоения глюкозы, несмотря на болезнь, необходимо получать норму углеводов. Часть из них должна усваиваться из сладких продуктов.

Специалисты-медики озвучили, какие продукты безопасны для людей с диабетом. Так, в умеренном количестве не навредят ягоды и фрукты, однако лучше избегать бананов, хурмы, фиников и винограда — в них содержится слишком много сахара. В день достаточно съесть 300-400 граммов «полезных» сладостей.

Кроме того, можно использовать натуральные сахарозаменители, такие как стевия. Её можно приобрести в магазинах в виде сиропа или таблеток. При этом употреблять мёд эксперты не советуют, поскольку, несмотря на все полезные свойства, он повышает глюкозу так же, как обычный сахар.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетологи из Франции раскрыли секрет, как не толстеть, поедая десерты.