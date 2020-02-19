ЦБ РФ озвучил основной канал хищения денег у граждан

Центральный банк России назвал способ, которым активнее всего пользуются мошенники, воруя деньги с банковских карт.
Выяснилось, что чаще всего средства списываются во время совершения покупок через интернет. За прошлый год в кредитно-финансовые организации на транзакции, совершенные без согласия клиента, пожаловалось больше 370 тысяч человек. Таким образом, злоумышленникам удалось присвоить около трех миллиардов рублей.
Банки смогли возместить убытки лишь в 20% случаев. Кроме того, Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере сообщает, что банковские приложения подвергались хакерской атаке более 160 тысяч раз за 2019 год.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Центробанк впервые за 8 лет намерен изменить критерии, по которым блокируются сомнительные операции на банковских счетах.