Центрабанк планирует изменить критерии по блокировке счетов

Центральный банк России намерен внести изменения в критерии, определяющие сомнительные банковские операции на счетах граждан.

Решение о необходимости корректив было принято, поскольку критерии оставались неизменными в течение последних восьми лет. В частности, эксперты предлагают не считать подозрительными операции, в которых клиента не останавливает высокая комиссия или заградительные тарифы.

В свою очередь, специалисты внесли предложение о новом критерии: сомнительной могут счесть ситуацию, когда гражданин требует закрыть счет и выдать деньги или отказывается от проведения разовой операции. В таких случаях банк сможет отказать клиенту, подозревая его в возможном отмывании средств или незаконном обналичивании.

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