Жители Ленобласти будут активней участвовать в благоустройстве

Жители Ленобласти будут активней участвовать в благоустройстве
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В регионе откроется Центр компетенций по вопросам городской среды.

Об этом стало известно сегодня, 19 февраля. Обо всем сообщили в правительстве Ленинградской области. В регионе уже организовали Центр, в котором будут оказывать информационную и методологическую поддержку в сфере благоустройства. Благодаря ему хотят вовлечь в благоустройство населенных пунктов обычных граждан. Отмечается, что многие не понимают, что они могут сделать для родного города, а теперь это станет намного проще.

На данный момент подобные Центры есть уже в 55 субъектах России, а через четыре года они появятся во всех уголках страны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что шторм уничтожил благоустройство пляжа в Лисьем носу за 55 млн рублей. Рабочие, прибывшие на место, собрали доски, «чтобы их не украли». Каковы будут дальнейшие действия властей – непонятно.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
благоустройство ленинградская область
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Въезды на КАД с Новоселья перекрыли
Жители Ленобласти будут активней участвовать в благоустройстве
Алсу призналась, что покупала голоса для Микеллы
Перед концертом, посвященном памяти Собчака, у журналистов измерили температуру
Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 6,1%
Роспотребнадзор выявил, что причиной загрязнения Невы стало топливо времен ВОВ
Петербуржец, подозреваемый в убийстве матери, сбежал по дороге в суд
Таможенники изъяли более тонны запрещенного снюса на складах в Петербурге