Штор уничтожил благоустройство пляжа в Лисьем носу за 55 млн рублей

Сильный ветер превратил объекты в гору досок. Местные жители переживают, что ремонта придется долго ждать.

Об этом стало известно сегодня, 18 февраля. Информацией поделились в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Зеленая коалиция Петербург». Шторм, разбушевавшийся в последнее время, уничтожил благоустройство пляжа «Морские дубки» в Лисьем носу. На снимках видно, что на набережной теперь остались одни «дрова».

В посте сказано, что на установку объектов потратили 55 миллионов рублей. Рабочие, прибывшие на место, собрали доски, «чтобы их не украли». Каковы будут дальнейшие действия властей – непонятно. Волонтеры пишут, что подобное, скорее всего, будет происходить часто, ведь Петербург и Ленобласти невозможно представить без ветреной погоды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что шторм свалил 120 деревьев на дороги Ленобласти.