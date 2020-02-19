В Петербурге на каждой остановке появятся современные павильоны

Губернатор прислушался к просьбам петербуржцев – остановки обновят к началу осени.

Об этом стало известно сегодня, 19 февраля. Обо всем рассказали в пресс-службе губернатора Северной столицы. Александр Беглов заявил, что горожане просят установить современные павильоны на остановках – к их словам глава города прислушался. Он заявил, что до 1 сентября появятся новые павильоны из антивандального пластика и деревянные скамейки. Беглов также хочет, чтобы они были удобны для маломобильных людей.

Губернатор отметил, что до начала осени осветят Магазейную, Школьную и Церковную улицу. Он надеется, что удастся в короткие сроки благоустроить детские площадки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Ленобласти будут активней участвовать в благоустройстве.