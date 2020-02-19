В Ольховке после «постельного» пожара погибли два человека

Огонь удалось потушить силами восьми спасателей.

Все случилось сегодня, 19 февраля. Обо всем сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области. Пожар вспыхнул в деревне Ольховка – в одном из домов пламя охватило 12 квадратных метров. Из помещения удалось вывести двоих, но их жизни врачи спасти не смогли. На месте трудились восемь спасателей, которые примерно за час ликвидировали возгорание. Что стало его причиной – пока что выяснить не удалось.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов стараются понять, есть ли еще пострадавшие и каковы обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за день произошло сразу два ДТП с участием светофоров и дорожных знаков. На пересечении улиц Планерной и Оптиков в Приморском районе Северной столицы «Мазда» с такой силой врезалась в бетонную опору, что снесла столб с дорожными знаками.