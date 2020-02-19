В Росси заблокировали сервис, через который «минировали» здания в Петербурге

Через почтовый сервис Tutanota.com разослали 58 писем с угрозами.

Об этом стало известно сегодня, 19 февраля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на Цент общественных связей ФСБ России. В 2019 году с почтового сервиса Tutanota.com, зарегистрированного в Германии, разослали 58 сообщений с угрозами о «минировании» зданий в Петербурге. Для того, чтобы предотвратить рассылку писем, Tutanota.com заблокировали на территории России – с 14 февраля им пользоваться нельзя.

Отмечается, что до этого ограничили доступ к еще четырем зарубежным почтовым интернет-сервисам.

«Все угрозы носили ложный характер. По той же причине ограничен доступ к зарубежным почтовым сервисам Startmail.com, Guerrillamail.com и Cock.li.»,

— сообщили в ЦОС ФСБ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что анонимы «минируют» суды Петербурга по второму кругу.