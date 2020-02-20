Совершивший аварийную посадку в Магадане Ан-2 принадлежит компании-золотодобыдчику

Совершивший аварийную посадку в Магадане Ан-2 принадлежит компании-золотодобыдчику
Место падения самолета. Фото: 49.mchs.gov.ru

Аварийно севший самолет Ан-2 в Магадане принадлежит компании «Т-Цемент», занимающейся золотодобычей.

«Самолет принадлежит «Т-Цемент», — заявил представитель правительства региона, сообщает РИА «Новости».

Компания занимается геологоразведкой и золотодобычей в Магаданской области и Якутии.

Напомним, частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, так как не мог набрать высоту. На борту находились 14 человек, семь из них пострадали. Пострадавшие госпитализированы, один из них сейчас находится в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыл министр здравоохранения Магаданской области Сергей Чеканов.

По предварительным данным, самолет упал с высоты 10 метров. Ан-2 должен был вылететь в поселок Сеймчан. На месте работают оперативные службы. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что самолет Boeing 737, следовавший из Москвы, совершил посадку в 12:27. Пассажиры заявили, что при приземлении самолет сразу же упал на брюхо и шасси «подломилось».

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АН-2 магадан самолет
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