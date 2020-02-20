В Петербурге могут измениться цены на рынке аренды жилья

Развитие этого сегмента может привести к повышению качества продукта и услуг. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Развитие этого сегмента может привести к повышению качества продукта и услуг. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Перемены на петербургском рынке апартаментов могут произойти уже в начале следующего года.

Как сообщает РБК, в случае выполнения всех планов девелоперов, касаемых новых комплексов, объем сервисных апартаментов уже в 2020 году составит 19 тысяч юнитов (номеров). Эта цифра сопоставима с количеством номеров в гостиницах города категорий 3, 4 и 5 звезд. А к 2023 году объем рынка может достигнуть 24 тысяч номеров.

Руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин считает, что на сегодняшний день объем сервисных апартаментов в Петербурге составляет 14,6 юнитов в 13 проектах, из которых девять тысяч находятся в свободном предложении. На рынок в этом году должны вывести еще 4,4 тысячи юнитов, а еще пять тысяч расположены в достраивающихся объектах.

По мнению руководителя отдела исследований Knight Frank St Petersburg Светланы Московченко, развитие этого сегмента может привести к повышению качества продукта и услуг, а также к снижению гарантированной доходности для инвесторов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инвестиции в недвижимость Петербурга выросли на 77%.