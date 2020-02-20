Транспорт не сможет проехать по дамбе ночью в субботу

Дамбу закроют на час ночью в эту субботу. Фото: instagram

Дамбу закроют на час ночью в эту субботу. Фото: instagram

Петербургских автомобилистов предупреждают о временном ограничении движения на дамбе в эту субботу, 22 февраля.

Как сообщается на сайте Дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) 20 февраля, проезд по дамбе будет закрыт для транспорта с двух до трех часов ночи. Причина перекрытия связана с проведением работ по испытаниям ролетного строения автодорожного моста С-2.

Ведомство приносит извинения горожанам за доставленные неудобства. Водителей просят учитывать временные ограничения на дамбе и заранее планировать свой маршрут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что турнир по мини-футболу ограничит движение транспорта в Петербурге. Так, в эту субботу будет перекрыт участок Итальянской улицы от Садовой до Манежной площади. Проезд по этому участку будет закрыт с семи утра до пяти вечера.