В Петербурге хотят легализовать экскурсии по крышам

Петербургские депутаты внесли на рассмотрение законопроект, который узаконить экскурсии по городским крышам в историческом центре.

По мнению авторов проекта закона, этот вид прогулок по крышам с каждым годом набирает большую популярность. Разработку программы, которая легализует экскурсии, будет поручена Смольному.

Предполагается, что легализация экскурсий по петербургским крышам обеспечит безопасность любителей таких прогулок и защитит интересы жильцов.

Рассмотрена также инициатива о расширении перечня мер соцподдержки малоимущим семьям. Предлагается направить ежемесячные пособия школьникам и студентам колледжей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге легализовали граффити.