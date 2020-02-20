В Петербурге хотят легализовать экскурсии по крышам

В Петербурге хотят легализовать экскурсии по крышам
Петербургская крыша. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербургские депутаты внесли на рассмотрение законопроект, который узаконить экскурсии по городским крышам в историческом центре.

По мнению авторов проекта закона, этот вид прогулок по крышам с каждым годом набирает большую популярность. Разработку программы, которая легализует экскурсии, будет поручена Смольному.

Предполагается, что легализация экскурсий по петербургским крышам обеспечит безопасность любителей таких прогулок и защитит интересы жильцов.

Рассмотрена также инициатива о расширении перечня мер соцподдержки малоимущим семьям. Предлагается направить ежемесячные пособия школьникам и студентам колледжей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге легализовали граффити.

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